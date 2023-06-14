РФ рассмотрит запрос США о консульском доступе к арестованному журналисту Гершковичу

Россия рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если такой запрос поступит, заявила в среду, 14 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен.

23 мая Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиненному в шпионаже журналисту до 30 августа.

19 мая запрос американского посольства в Москве о консульском посещении Гершковича был отклонен МИД РФ. Как 22 мая прокомментировал соответствующее решение замглавы МИД России Сергей Рябков, решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту будет зависеть от ситуации.

До этого, 12 мая, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон рассматривает различные варианты для возвращения на родину осужденных в России Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

Кроме того, 29 апреля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил 25 апреля, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью