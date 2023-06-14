Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО двух районов Донецка
Мир
Госсекретарь США Блинкен посетит Китай 18 и 19 июня
Мир
Путин выразил уверенность в многостороннем развитии отношений РФ и Кубы
Мир
Источники заявили о шантаже Армении со стороны США в связи с Карабахом
Мир
Эрдоган призвал Швецию применить антитеррористические законы для вхождения в НАТО
Мир
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Армия
В Минобороны РФ заявили о потере ВСУ 7,5 тыс. военных с начала июня
Общество
В Кремле призвали подождать правдивой информации о ситуации вокруг Делимханова
Мир
Дания может начать обучение украинских пилотов на F-16 уже в августе
Общество
В России сократилось количество фальсифицированных лекарств
Армия
Песков заявил, что Путин получает информацию о СВО из многих источников

РФ рассмотрит запрос США о консульском доступе к арестованному журналисту Гершковичу

МИД: если поступит запрос от США о доступе к журналисту Гершковичу, то Россия его рассмотрит
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если такой запрос поступит, заявила в среду, 14 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

23 мая Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиненному в шпионаже журналисту до 30 августа.

19 мая запрос американского посольства в Москве о консульском посещении Гершковича был отклонен МИД РФ. Как 22 мая прокомментировал соответствующее решение замглавы МИД России Сергей Рябков, решение о предоставлении или отказе посольству США в консульском доступе к задержанному журналисту будет зависеть от ситуации.

До этого, 12 мая, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон рассматривает различные варианты для возвращения на родину осужденных в России Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

Кроме того, 29 апреля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил 25 апреля, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023