Четыре человека пострадали при столкновении авто в Мурманской области
Под Апатитами в Мурманской области в результате столкновения легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла утром 14 июня на 1224-м км федеральной трассы Р-21 «Кола». По данным ГИБДД, водитель Mercedes-Benz E220 не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Renault Laguna. От удара обе машины вылетели в кювет и опрокинулись.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Двоих из них спасателям пришлось деблокировать из Mercedes, уточняет информагентство. Все пострадавшие доставлены в медучреждение. Обстоятельства устанавливаются.
13 июня в Прионежском районе Карелии водитель Kia Rio при выезде на трассу не уступил машине ВАЗ-2105. В результате столкновения 74-летний пассажир «ВАЗа» погиб, еще два человека пострадали.