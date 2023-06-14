Госсекретарь США Блинкен посетит Китай 18 и 19 июня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай с официальным визитом 18 и 19 июня. Об этом 14 июня сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Согласно двусторонним китайско-американским договоренностям, госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 18–19 июня», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Милнер отметил, что Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня.

«Находясь в Пекине, госсекретарь Блинкен встретится с высокопоставленными должностными лицами КНР, где обсудит важность поддержания открытых линий связи для ответственного управления отношениями США и КНР. Он также поднимет двусторонние вопросы, вызывающие обеспокоенность, глобальные и региональные вопросы и потенциальное сотрудничество в решении общих транснациональных проблем», — приводит его слова сайт Госдепа.

Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отказался после инцидента с китайским воздушным шаром, который пролетал над американской территорией и был сбит военными.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники в апреле написала, что Пекин не спешит выдавать разрешение на въезд американскому госсекретарю, поскольку опасается публикации отчета по инциденту с аэростатом из КНР.

В том же месяце телеканал NBC News сообщил, что сбитый аэростат из Китая успел собрать и передать разведданные с военных объектов США, несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена заблокировать утечку информации.

Аппарат американские военные сбили в феврале у Восточного побережья США с разрешения главы государства.