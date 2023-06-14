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Фонд Росконгресс представит перспективные молодежные и карьерные проекты

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Фонд Росконгресс представит социальные, образовательные, технологические и молодежные проекты и инициативы в рамках интерактивной программы стенда «Общество. Образование. Технологии. Молодежь». На орбите интересов – значимые для общества темы: доступное образование, социальная инклюзия, перспективные технологии, профориентация и адаптация молодежи, эффективность поиска и трудоустройства талантливых специалистов.

«В числе приоритетов, названных президентом России в своем обращении к участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, важное место занимают вопросы стимулирования рынка труда, укрепления и развития систем подготовки и переподготовки кадров, совершенствования общенациональной службы занятости. Фонд уверенно воплощает в своих инициативах и проектах важные для страны задачи и ценности. На Форуме мы предоставляем пространство для диалога о партнерском взаимодействии государства и деловых кругов, где ученые и предприниматели, политики и общественные деятели смогут обсудить тенденции и перспективы создания кадрового резерва в регионах и вопросы помощи молодым специалистам в профориентации и построении карьеры. Приглашаем посетить наш стенд, а также стать частью экосистемы, поддержав наши инициативы и диалоги», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На стенде будут представлены как собственные проекты Фонда, созданные для решения социально ориентированных задач (социальный проект «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», тренинговый центр и образовательная платформа «КЛЮЧ.PRO», сервис дополненной реальности MARMA, NFT BASE), так и другие инициативы, которые поддерживает Фонд Росконгресс (интеллектуальная платформа профориентации, тестирования и трудоустройства молодых кадров «Потенциал страны»).

«Мы развиваем ценности, которые создают условия для счастливой продуктивной жизни в будущем для всех. Уже сейчас наши проекты складываются в экосистему, включающую как перспективные инициативы для поддержки молодежи и становления инклюзивного общества, так и инновационные технологии для бизнеса и государственного аппарата. В их синергии рождается комфортное и конструктивное пространство доверия, где каждый может проявить себя, получить помощь и поддержку, найти единомышленников», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель дирекции по работе с участниками Мария Киселева.

Ежедневно будут проходить тематические сессии, презентации и дискуссии с приглашенными спикерами, в ходе которых будут обсуждаться вопросы подготовки сильных команд и внедрения бизнес-инструментов в общественные и социальные проекты, продвижения образовательных и общественных проектов с помощью современных технологий, совершенствования общенациональной службы занятости. Также будут презентованы технологические проекты и успешные коллаборации.

Участников Форума ждет уникальный AR-опыт взаимодействия с цифровыми объектами, стирающий границы между воображением и повседневной жизнью. В дни ПМЭФа можно будет принять участие в интерактивном AR-квесте, разработанном сервисом дополненной реальности MARMA. Участники получат возможность попасть в «Город будущего» – цифровой мир, созданный в дополненной реальности, – получить альтернативное имя в виртуальной вселенной, воспользоваться возможными сервисами будущего и узнать больше о современных технологиях.

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