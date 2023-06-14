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Призовой фонд Уимблдона в 2023 году станет крупнейшим в истории

Призовой фонд Уимблдона в 2023 году станет крупнейшим в истории и составит £44,7
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Paul Zimmer
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Общий призовой фонд чемпионата Уимблдон в 2023 году составит рекордные £44,7. Информация об этом опубликована на официальном сайте турнира в среду, 14 июня.

«Призовой фонд, предлагаемый для теннисных соревнований в этом году (не включая суточные), увеличился на 11,2% по сравнению с 2022 годом и на 17,1% по сравнению с чемпионатами до пандемии в 2019 году», — уточняется в материале.

Победители и занявшие второе место в женском и мужском одиночном разряде получат £2,35 млн и £1,175 млн соответственно, а призовой фонд этих двух раундов вырастет до уровня, который был в 2019 году.

«Распределение призовых по-прежнему придает большое значение поддержке игроков в первых раундах турнира. Призовой фонд квалификационных соревнований увеличился на 14,5% по сравнению с прошлым годом, а игроки основной сетки, проигравшие в первом раунде, получат £55 тыс., что на 10% больше, чем в 2022 году», — сказано в публикации.

Чемпионат в этом году пройдет с 3 по 16 июля.

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31 марта стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира всё же допустят российских и белорусских теннисистов до участия в соревнованиях при соблюдении ряда условий. Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе при отсутствии взглядов, поддерживающих проведение специальной военной операции.

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