Студентов осудили за разгром купели в Нижегородской области

Суд вынес приговор в отношении двух студентов, которые разрушили и сожгли купель в Балахнинском районе Нижегородской области. Молодых людей приговорили к условному сроку.

Инцидент произошел 29 марта 2022 года. Студенты, находясь в нетрезвом состоянии, забрались в купель на источнике Ключик и устроили погром. Парни 18 и 19 подожгли купель и скинули иконы в воду. Происходящее молодые люди снимали на камеру смартфона.

Уголовное дело было возбуждено по факту хулиганства и умышленного повреждения чужого имущества. Свой поступок подсудимые объяснили состоянием сильного опьянения, пишет ИА «НьюсНН».

Молодых людей приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.