В «Сбере» рассказали о 8,6 млн мошеннических звонках в сутки

Телефонные мошенники совершают около 8,6 млн звонков за одни сутки. Об этом 14 июня рассказал «Известиям» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В последнее время мы фиксируем тренд на увеличение количества телефонных звонков со стороны мошенников. Если говорить сухими цифрами статистики, то такое увеличение составляет 1,7 раза за год. Сегодня мы зафиксируем в среднем в России таких звонков за сутки 8,6 миллионов», — рассказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, каждый день против россиян активно работают около 180–200 тыс. преступников, которые организованы в мошеннические кол-центры. Подавляющее большинство кол-центров находятся на территории Украины, отметил Кузнецов.

«Возможно, это бизнес с государственным участием, поскольку во всех этих схемах участвуют некие спецслужбы. Мы фиксируем создание специальной высокопрофессиональной инфраструктуры, которая предоставляет сервисы для тех, кто желает заниматься такого рода «бизнесом». К сожалению, тренд на увеличение количества телефонных звонков растет», — сказал зампред правления «Сбера».

Кузнецов отметил, что самым эффективным способом борьбы с мошенничеством является повышение киберграмотности. Кроме того, банки проводят активные действия, чтобы ввести технические ограничения на злоумышленников.

«В Сбербанке создана одна из самых эффективных систем в мире. Это так называемый фронт мониторинга. Наша система научилась выявлять не менее 99,6% мошеннических телефонных звонков и останавливают любые операции, если такие случаются», — отметил он.

10 июня генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов рассказал, как обезопасить пожилых людей от телефонных мошенников. Самым простым методом является звонок по видеосвязи. Также, чтобы обезопасить пожилых родственников от мошеннических звонков, можно придумать кодовое слово, отметил эксперт.

Ранее, 5 июня, МВД РФ рассказало, что мошенники придумали новую схему обмана, по которой злоумышленники рассказывают своим жертвам о похищении человека. Сначала аферисты, представляясь правоохранителями, убеждают свою жертву, что на нее якобы мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Затем граждане якобы в рамках операции переводят им все деньги.