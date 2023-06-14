Власти Ростова-на-Дону закупят электробусы за 924 млн рублей

В Ростове-на-Дону определили поставщика электробусов. Город закупит транспорт на 924 млн рублей.

В качестве заказчика выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Исполнителю контракта предстоит доставить в город транспорт, который для движения использует электрическую батарею. Об этом пишет RostovGazeta.

Согласно контракту, каждый электробус должен быть рассчитан на 35-39 посадочных мест, а общая вместимость транспортного средства должна составить не меньше 85 человек. Кроме того, требуется подготовка транспорта для перевозки маломобильных граждан и детских колясок.

Выполнить контракт необходимо до 31 декабря 2023 года. В Ростов поступит 20 электробусов.