Германия рассматривает конфликт на Украине как переломный момент эпохи

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 14 июня, заявил, что Берлин рассматривает конфликт на Украине как переломный момент эпохи, после которого стране необходимо должным образом вооружить свою армию. Об этом он рассказал в предисловии к документу по нацбезопасности страны.

«Мы рассматриваем это... как повод, чтобы наконец, должным образом вооружить бундесвер. Чтобы в будущем он мог продолжать выполнять свою основную миссию: защищать нашу страну и наших союзников по альянсу от всех мыслимых нападений», — написал Шольц, назвав главной причиной данных мер начавшийся конфликт на Украине.

Ранее в этот день Шольц и правительство Германии представили первую в истории страны стратегию национальной безопасности, призванную обезопасить и способствовать развитию страны перед лицом новых вызовов и опасностей, среди которых в опубликованном документе в первых рядах значится Россия. Федеральное правительство Германии впервые приняло решение об утверждении стратегии национальной безопасности после нескольких месяцев переговоров.

В конце мая в интервью, опубликованном газетой Kölner Stadt-Anzeiger, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать. В той же беседе он указал на «серьезные различия во мнениях» по Украине и на то, что, несмотря на разногласия, попытки урегулировать ситуацию не должны привести к заморозке украинского конфликта.

Затем, 10 июня, Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону.