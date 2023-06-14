Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, сообщил 14 июня посол Российской Федерации в Каире Георгий Борисенко.

«Россия сразу поддержала запрос Египта на вступление в БРИКС. Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Он отметил, что присоединение к БРИКС «откроет египтянам широкие политические и экономические возможности».

«Для самой этой группы Египет <...> является продолжателем древнейшей цивилизации <...> не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением», — сказал Борисенко.

Посол также напомнил, что Египет был в 2021 году принят в число пайщиков «Нового банка развития», входящего в структуру БРИКС.

Ранее в этот же день стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

При этом кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в разговоре с «Известиями» указал, что вопрос вступления заключается не столько в желании Египта, сколько в желании членов «пятерки» расширять объединение.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.