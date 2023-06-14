Умер создатель комиксов о Человеке-пауке и Росомахе

В возрасте 93 лет скончался художник комиксов Джон Ромита-старший. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.



О смерти художника 13 июня объявил в Twitter его сын Джон Ромита-младший, который также создает комиксы.

«Говорю это с тяжелым сердцем, мой отец мирно скончался во сне. Он легенда в мире искусства, и для меня было бы честью пойти по его стопам. Пожалуйста, оставьте свои мысли и соболезнования здесь из уважения к моей семье. Он был величайшим человеком, которого я когда-либо встречал», — написал он

Рисовать комиксы Ромита начал в 1949 году. К Marvel он присоединился в 1965-м, в 1972 году он стал арт-директором компании.

Художник создал культовых персонажей: Человека-паука и его возлюбленную Мэри Джейн, Росомаху и злодея Карателя.