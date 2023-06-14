Как наследуют имущество при наличии и отсутствии завещания — всё о наследных правах

Имущество умершего по закону поровну делится между его наследниками. Чтобы упростить процесс разделения, некоторые люди составляют завещание заранее. В документе определяются наследники и имущество для раздела, указан порядок наследования. Как составить завещание и какие детали нужно учитывать при оформлении — читайте в материале «Известий».

Что такое завещание и на что оно влияет

Завещание — это документ, в котором собственник определяет порядок раздела имущества. Оно имеет приоритетный порядок при наследовании, если есть завещание, то именно оно будет регламентировать распределение нажитого, а закон отступает на второй план.

Однако завещание вступает в силу именно после смерти владельца имущества в отличие от договора ренты или дарения.

Свое имущество собственник вправе завещать кому угодно, даже если человек не состоит в близком родстве с ним. Также владелец может установить условия, при которых имущество отойдет тому или иному гражданину. Например, вступление в брак, достижение совершеннолетия, получение высшего образования, уход за животным или материальное содержание указанных в завещании лиц.

В случае с недвижимостью собственник может установить право проживания в помещении определенных лиц. Кроме того, наследникам передаются имущественные права и обязанности: например, обязанность продолжать выплачивать ипотечный кредит завещателя, если наследуемая квартира куплена по ипотеке.

Завещатель может передать одно и то же имущество нескольким лицам и указать доли каждого из них. В случае если доли не указаны, имущество разделят поровну. Также в завещании можно указать «запасного» наследника — на случай смерти или отказа от завещания наследника, выбранного изначально.

Почему завещание могут признать недействительным

Завещание, как и любая сделка, может быть признано недействительным. Так, документ аннулируется, если его текст составлен неверно, отсутствуют подписи сторон или свидетелей, завещание не заверено у нотариуса.

Кроме того, если удастся доказать, что завещание было составлено в состоянии алкогольного опьянения, измененного сознания или тяжелого психологического состояния, его можно признать недействительным. То же самое касается случаев, когда собственник написал завещание под посторонним давлением.

Однако установить подобные факты может быть затруднительно, и у судебной практики нет однозначного регламента на этот случай.

Как оформить завещание в 2023 году

Первоначально собственник должен определить имущество, которое отойдет к наследникам после его смерти. Предметом завещания могут стать деньги, движимое и недвижимое имущество и даже права на имущество, которого еще нет, — например, на квартиру в новостройке или на гонорары за творчество.

Не обязательно расписывать каждый предмет досконально — можно использовать обобщающие формулировки или завещать всё нажитое одному или нескольким наследникам.

Для контроля завещания можно назначить душеприказчика. Это человек, который согласится заниматься вопросами наследования и распределения имущества. Выбранный гражданин должен поставить свою подпись в завещании, давая свое согласие. Все расходы будут возмещены, кроме того, он может получить доплату за счет наследства.

С этими же целями по желанию завещателя может быть учрежден наследственный фонд — юридическое лицо, которое создается для управления наследством умершего: деньгами, бизнесом и другими активами.

Также в тексте документа необходимо указать наследников. Лучше всего использовать максимально конкретные формулировки, указывать степень родства или то, кем приходится наследник умершему. Имена, фамилии и отчества необходимо писать полностью, не будет лишней и дата рождения. В дальнейшем это может помочь избежать разночтений при разделе имущества.

Собственник может указать и тех лиц, которых намерен лишить наследства, отдав на этот счет завещательное распоряжение.

Составленный документ необходимо заверить у нотариуса — в противном случае он не будет иметь юридической силы.

В документе, помимо имущества и наследников, обязательно должны быть указаны:

название документа — уточнение о том, что это именно завещание;

дата и место составления;

полные фамилия, имя и отчество составителя, а также его дата рождения;

паспортные данные;

отметка о том, что составитель находится в здравом уме, ясной памяти и действует добровольно.

Составлением текста не обязательно заниматься самостоятельно — можно заказать услугу у нотариуса. Госпошлина за завещание составляет 100 рублей.

Документ делается в двух экземплярах — один остается у нотариуса, а другой забирает с собой составитель.

Дополнить завещание, поменять в нем что-либо или вовсе отменить его действие можно в любой момент при жизни гражданина. Для этого он должен снова обратиться к нотариусу.

При составление нового завещания старое автоматически теряет силу, поэтому при распределении нажитого актуальным всегда будет являться документ, который составлен позднее, для этого и указывается дата.

Как происходит наследование без завещания

При наличии завещания имущество распределяется по воле умершего. Но если документ не был составлен, все нажитое делится в порядке, установленном законом. Он определяет восемь очередей наследования.

Наследники первой очереди — это супруги, родители и детей умершего, а также внуки при условии смерти детей.

Во вторую очередь право на наследство имеют бабушки и дедушки, сестры, братья и племянники. Причем речь идет в том числе о родственниках, с которым умерший имел и только одного общего родителя.

В третью очередь имущество наследуют тети и дяди, а также двоюродные братья и сестры.

В четвертой очереди наследство распределяется между более дальними родственниками: прадедушками и прабабушками.

В пятой наследуют двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки.

Шестая очередь предполагает передачу имущества двоюродным правнукам и правнучкам, двоюродным племянникам и племянницам, двоюродным дядям и тетям.

Если у умершего не осталось кровных родственников, его имущество получает мачеха, отчим, пасынок или падчерица — наследники седьмой очереди.

Наконец, восьмая очередь предполагает передачу нажитого государству, если у умершего нет ни одного наследника предыдущих категорий.

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