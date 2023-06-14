В Ульяновскую область приедет настоящий Чебурашка

Главный герой семейной комедии «Чебурашка» приедет в поселок Новая Майна (Ульяновская область), чтобы встретиться с 14-летней школьницей Валерией Сукач, которая смастерила ростовую куклу персонажа для детского праздника.

Фото ульяновского Чебурашки облетело соцсети и поначалу вызвало смех. Пользователи Сети сочли куклу страшной и пугающей. Однако злобные комментарии прекратились, когда люди узнали, что ее смастерила девочка-подросток.

Визит ушастой звезды состоится 15 июня в 16:30 на главной площади поселка. Его организовали Yellow, Black and White и «Союзмультфильм», пишет ulpravda.ru.

Чебурашка приедет со сладкими подарками от Ульяновского хладокомбината и угостит ими всех присутствующих на мероприятии.

Фильм «Чебурашка» рассказывает историю мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны, который попал в приморский городок, встретил настоящих друзей и обрел дом. Картина стала самой кассовой в истории российского кинопроката.