Заморозки до -2 градусов спрогнозировали в Курганской области

Синоптики предупредили жителей Курганской области о ночных заморозках. Температура воздуха опустится до –2 градусов.

Похолодание ожидается в ночь на 15 июня, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию администрации Далматовского округа. Заморозки могут привести к повреждению сельскохозяйственных культур. Местным жителям и аграриям рекомендовано принять меры для защиты посевов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о заморозках в десяти регионах России. Температура по ночам может падать в Томской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Тюменской, Иркутской областях, Пермском крае, Башкортостане и Татарстане.