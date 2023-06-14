Авторы стратегии национальной безопасности ФРГ создавали этот документ по методичкам Запада, в которых РФ, ее сила и могущество подаются как угроза мировой стабильности. Об этом 14 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день газета Berliner Zeitung написала, что после нескольких месяцев переговоров федеральное правительство Германии впервые приняло решение об утверждении стратегии национальной безопасности. В документе Россия названа наиболее серьезной угрозой миропорядку в Европе.

Парламентарий подчеркнул, что Россия за свою многовековую историю никогда не проявляла агрессию первой, но защищаться и дать отпор умела всегда, что и сегодня доказывают на фронтах участники специальной военной операции.

«Но из нашей страны западные политики старательно лепят образ некой угрозы, от которой нужно защищаться. Эта намеренная гиперболизация сквозит во всей риторике Запада в отношении России, а делается это для того, чтобы оправдать свои действия, в том числе и связанные с поддержкой киевского режима», — сказал он.

В конце мая в интервью, опубликованном газетой Kölner Stadt-Anzeiger, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать. В той же беседе он указал на «серьезные различия во мнениях» по Украине и на то, что, несмотря на разногласия, попытки урегулировать ситуацию не должны привести к заморозке украинского конфликта.

Затем, 10 июня, Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону.