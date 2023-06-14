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Отреставрированная киномузыка Олега Каравайчука вышла на стримингах

На российских стримингах вышло издание «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР» с музыкой Каравайчука
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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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На российских стриминговых аудиоплатформах появилось издание «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», включающее 35 треков ленинградского композитора Олега Каравайчука из 22 советских фильмов. Данное собрание в равной степени ценно и для истории кино, и для истории музыки, заявил 14 июня кандидат искусствоведения, музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале проекта, в собрании представлены композиции из лент Киры Муратовой, Ильи Авербаха, Петра Тодоровского, Виталия Мельникова, Семена Арановича и других классиков отечественного кинематографа.

Создатель проекта, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров отмечает, что удалось найти оригиналы записей на «Лендоке», «Ленфильме» и в «Капелле». То есть это исходные, еще не сведенные композиции Каравайчука.

«Среди этого есть и дубли, и то, что в картину не входило, вплоть до психоделических заныров в поток Олега Николаевича с музыкантами. Другая часть материала — раздельные магнитные фонограммы из архива Госфильмофонда. Реставрация и мастеринг потребовали трех месяцев, но всё удалось» — написал Олег Нестеров.

Обозреватель «Известий» Сергей Уваров, в свою очередь, отметил, что Каравайчук — одна из самых ярких и неординарных фигур отечественной культуры второй половины XX века.

«Многим меломанам памятны его эксцентричные выступления с наволочкой на голове, а то и лежа под роялем. Он был почти юродивым. И киномузыка — одна из немногих сфер, где он хотя бы как-то соприкасался с официальной культурой. Но даже здесь его своеобразие слышно в каждом звуке. Думаю, нам еще предстоит в полной мере оценить и осмыслить явление по имени Каравайчук, и новая запись — важный шаг на этом пути», — подчеркнул музыковед.

Сообщается, что после цифрового релиза появится издание на виниловой пластинке.

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