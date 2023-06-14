Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае на три дня
Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае в связи с ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются дожди и сильный ветер.
По данным МЧС, с 15 по 17 июня осадки будут сопровождаться грозами и градом. Скорость ветра составит до 23 м/с. Об этом сообщает NewsTracker.
Специалисты прогнозируют повреждение линий связи и увеличение количества аварий. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах.
Ранее в этот день власти Сочи приняли решение о закрытии пляжей в связи с сильными дождями. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих.