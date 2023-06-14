Число погибших при опрокидывания судна около побережья Греции возросло до 59

В Греции, в результате опрокидывания лодки, погибли 59 человек. Об этом в среду, 14 июня, сообщило греческое агентство ERT.

В морской акватории к юго-западу от греческого города Пилоса проводится поисково-спасательная операция для помощи пострадавшим, находившимся на борту опрокинувшейся рыбацкой лодки. 59 человек найдены и извлечены из воды уже мертвыми, еще 104 человека спасены, говорится в сообщении агентства.

Также уточняется, что на судне находились преимущественно мигранты, а сама лодка направлялась из ливийского города Тобрука в Италию. При этом, итальянские власти заранее уведомили Грецию о корабле, в следствие чего несколько греческих больниц находились в состоянии готовности принять потенциальных пострадавших.

Ранее, 10 апреля, в Средиземном море было обнаружено дрейфующее судно с 400 мигрантами из Ливии на борту.

До этого, 14 декабря, в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Четыре человека погибли. В спасательной операции были задействованы корабли военно-морского флота и вертолеты. По факту ЧП инициировали расследование.