«Теремок» уйдет с фудкортов и откроет собственные рестораны

Сеть быстрого питания «Теремок» уйдет с российских фудкортов в торговых центрах и открывает собственные рестораны. Об этом в среду, 14 июня, сообщил основатель сети Михаил Гончаров.

По его словам, компания осознала, что ее еда выше уровня заведений, в которых она представлена.

«Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом», — сказал Гончаров в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам основателя, за последние шесть лет «Теремок» открывает только полноценные рестораны.

Ранее, в ноябре 2022 года, генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин рассказал «Известиям», что в конце октября у общепита массового сегмента — сети кофеен и фастфуда — произошло падение выручки на 10–15% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Также в ноябре сообщалось, что к осени число организаций общепита в России достигло допандемийного уровня. В последние месяцы количество объектов продолжает понемногу расти. В настоящее время по всей стране работает около 92 тыс. ресторанов, кафе и баров. В Ассоциации сетевых предприятий питания рассказали «Известиям, что ожидают в ближайшие месяцы 2022–2023 годов роста спроса на развитие рынка ресторанов и кафе — на недорогую качественную еду вне дома.