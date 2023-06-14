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Котяков сообщил о включении 4 млн занятых по ГПХ в систему соцстрахования

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Фото: duma.gov.ru
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Около 4 млн работающих по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ) включены в систему социального страхования с начала 2023 года. Об этом 14 июня сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

По его словам, такие граждане получили возможность пользоваться оплачиваемыми больничными, пособиями по беременности и родам, а также выплатами по уходу за ребенком до 1,5 года. Эта мера также нацелена на решение главнейшей государственной задачи — повышение рождаемости, отметил министр.

Кроме того, со следующего года, благодаря внедрению единого тарифа, должен быть реализован максимальный рост страховых пособий, добавил Котяков.

«То есть работающие граждане с заработной платой выше среднего смогут получать пособие в большем размере», — объяснил он.

Тарифом единым: работающие по временным договорам получат больничные
С 1 января 2023 года трудовые и социальные гарантии распространятся на всех сотрудников по найму

Ранее, 19 мая, Котяков на коллегии министерства сообщил, что максимальный размер страховых пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет повысится до 49 тыс. рублей. В следующем году размер таких пособий поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс. В 2025 году размер пособия, по словам министра, достигнет уже 66 тыс. рублей.

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