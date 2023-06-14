Котяков сообщил о включении 4 млн занятых по ГПХ в систему соцстрахования

Около 4 млн работающих по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ) включены в систему социального страхования с начала 2023 года. Об этом 14 июня сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

По его словам, такие граждане получили возможность пользоваться оплачиваемыми больничными, пособиями по беременности и родам, а также выплатами по уходу за ребенком до 1,5 года. Эта мера также нацелена на решение главнейшей государственной задачи — повышение рождаемости, отметил министр.

Кроме того, со следующего года, благодаря внедрению единого тарифа, должен быть реализован максимальный рост страховых пособий, добавил Котяков.

«То есть работающие граждане с заработной платой выше среднего смогут получать пособие в большем размере», — объяснил он.

Ранее, 19 мая, Котяков на коллегии министерства сообщил, что максимальный размер страховых пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет повысится до 49 тыс. рублей. В следующем году размер таких пособий поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс. В 2025 году размер пособия, по словам министра, достигнет уже 66 тыс. рублей.