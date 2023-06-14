Трехлетний ребенок пострадал при падении из окна в Волгоградской области

Трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна на пятом этаже в Волгоградской области. За жизнь мальчика борются врачи.

Инцидент произошел в одном из общежитий Фролово 13 июня. Ребенок залез на диван и перебрался на подоконник, а затем облокотился на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала вес ребенка, в результате мальчик упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу в Михайловке. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, а также переломы костей свода и основания черепа. В правоохранительных органах уточнили, что семья ребенка характеризуется положительно и на учете не состоит. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, почему ребенок остался без присмотра.

В Саранске женщина и ребенок выпали из окна на десятом этаже. В момент происшествия они находились дома одни. Женщина скончалась, пятилетняя девочка госпитализирована.