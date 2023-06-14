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В Минобороны рассказали о безуспешных попытках ВСУ проведения наступлений

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались вести наступательные действия на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом 14 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что противник понес значительные потери в живой силе и технике. По его словам, с 4 июня только на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

Кроме того, как сообщил Конашенков, российские военные отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ на Времевском выступе в районе Макаровки в ДНР.

«Действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии <...> отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин», — уточнил представитель Минобороны.

Он добавил, что ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь бронемашин противника.

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Ранее в этот же день газета The Washington Post написала, что неуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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