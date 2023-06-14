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В Минобороны РФ заявили о потере ВСУ 7,5 тыс. военных с начала июня

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Фото: Global Look Press/Pavlo_bagmut
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом 14 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«С 4 июня украинские вооруженные силы потеряли <...> около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается в сводке Минобороны, в течение минувших суток украинские подразделения «предпринимали безуспешные попытки наступательных действий» на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, при этом «продолжая нести значительные потери в живой силе и технике».

Добавляется, что за это время ВСУ потеряли более 800 человек и 20 танков на запорожском и южнодонецком направлениях.

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Ранее 14 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинским войскам не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, однако отметил, что контрнаступление ВСУ нельзя недооценивать. Помимо этого, Пушилин назвал ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях сложной, но контролируемой.

За день до этого, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что потери Киева в ходе наступления в личном составе приближаются к катастрофическим.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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