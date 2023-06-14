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В Болгарии не выявили загрязнений в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

Министерство окружающей среды Болгарии не выявило загрязнений в Черном море после обрушения Каховской ГЭС
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Фото: Оперативный штаб Новой Каховки/ТАСС
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Болгарское министерство окружающей среды и водных ресурсов не выявило следов загрязнения территориальных вод Болгарии в Черном море после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в среду, 14 июня, министерство сообщило на своем сайте в коммюнике.

«Спутниковые наблюдения и математическое моделирование течений в Черном море в настоящее время не дают повода для беспокойства», — говорится в обращении. В обратном случае, согласно информации ведомства, будут предприняты превентивные действия и информировано население.

Министерство отметило, что продолжает ежедневно обмениваться информацией о потенциальном загрязнении с властями Украины, Молдавии и Румынии.

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Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

По последней информации, число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, сообщалось о госпитализации 84 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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