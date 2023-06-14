Массовые проверки автобусов проведут в Башкортостане

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автобусов в Уфе. Рейды состоятся 15 июня.

По данным сайта «МедиаКорСеть», профилактическое мероприятие направлено на снижение аварийности и сокращение количества нарушений правил дорожного движения. Инспекторы уделят особое внимание техническому состоянию автобусов. Кроме того, сотрудники ГИБДД проследят за прохождением водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров.

В конце мая в Уфе произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Травмы получил девятилетний ребенок. Госпитализация девочке не потребовалась.