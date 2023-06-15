Баланс и справедливость

С момента создания БРИКС коллективный Запад уделял недостаточное внимание этому объединению, считая его пародией на альтернативу укоренившемуся во главе с США мировому порядку. Однако главная цель БРИКС заключается отнюдь не в том, чтобы перевернуть мир с ног на голову, не в том, чтобы заменить собой «группу двадцати» или, куда еще амбициознее, саму ООН. Это не военный альянс на манер НАТО, не заговор против развитых стран и не тайный клуб.

Основная миссия БРИКС — стать выразителем интересов всего развивающегося мира и добиться баланса и справедливости в распределении не столько влияния, сколько ответственности за судьбы всех и каждого, дать возможность другим странам быть услышанными и занять место за столом переговоров, где до недавнего времени наше общее будущее зависело лишь от желаний и амбиций сильных мира сего. И пока они, то есть Запад, продолжают считать себя таковыми, пока силятся сохранить остатки своего влияния на страны глобального Юга, пока США ведут свою безуспешную, местами нелепую информационную войну против БРИКС, эта пятерка стран давно и прочно заняла свое место на мировой арене. А все усилия западных СМИ по ее дискредитации дают лишь обратный эффект — целая плеяда крупных развивающихся экономик встала в очередь, чтобы пополнить собой ряды БРИКС.

И хотя внутри объединения действует негласный мораторий на расширение постоянного состава, эксперты продолжают фантазировать на тему «какие из стран могли бы присоединиться к объединению на правах полноправных участников диалога». На деле же БРИКС «официально» выходит за свои рамки лишь в период проведения саммита — приглашение к переговорам лидеров пяти государств представителей третьих стран, и то только на второй день, уже стало традицией и служит своего рода маркером политических предпочтений в выборе друзей и союзников.

В 2015 году Россия пригласила партнеров из ШОС и ЕАЭС. В 2018-м Южная Африка также сделала ставку на своих соседей, пригласив в формате аутрич (англ. outreach — расширение) с десяток других африканских стран, стремясь закрепить за собой статус представителя интересов всей развивающейся Африки в БРИКС. Выбор таких стран делается в пользу тех, сотрудничество с которыми представляет стратегический интерес как для хозяйки саммита, так и для БРИКС в целом. Южная Африка пригласила на саммит БРИКС 2018 года Руанду как председателя Африканского союза, Сенегал как председателя Комитета глав государств и правительство по имплементации НЕПАД, государства, возглавляющие африканские региональные сообщества, — Габон, Уганду, Эфиопию, Того, Замбию, Намибию, а также Анголу, возглавляющую Орган САДК по политике, обороне и безопасности. Был приглашен и председатель Комиссии Африканского союза.

Следуя той же логике, на саммиты БРИКС с завидной регулярностью зовут страны, которые считаются влиятельными членами региональных организаций или председательствуют в международных объединениях — «группе двадцати», ШОС, МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ОИС и других структурах. Такой подход получил название «формат БРИКС-плюс». Его автором по праву считает себя Китай, однако большой разницы между двумя форматами нет. Обе инициативы рассматриваются как перспективная платформа для дальнейшего процесса расширения объединения и в российских экспертах кругах описываются термином «интеграция интеграций».

Однако проведение даже регулярных встреч с третьими странами ни на дюйм не приблизили переговорный процесс к реальным шагам по расширению состава БРИКС. Первым по-настоящему громким звоночком для возможного расширения постоянного состава БРИКС стало увеличение количества акционеров Нового банка развития — единственного на сегодня института, созданного в объединении, цель которого финансирование инфраструктурных проектов не только в БРИКС, но и в других развивающихся странах. С начала своей деятельности НБР с уставным капиталом $100 млрд одобрил около 80 инвестиционных проектов на общую сумму около $30 млрд. В 2021 году банк принял первых четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай.

Сегодня среди претендентов на членство в БРИКС — Аргентина, Венесуэла, Алжир, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция. К этому списку часто добавляют и Индонезию, которая могла бы стать представителем исламского мира в объединении. Такой сценарий становится всё более вероятным, учитывая, что поддержка этим странам выражается на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин одобряет возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС. Аргентину и Иран Россия также считает достойными претендентами на вступление.

Многие из этих стран могут использовать членство в НБР как промежуточный этап в получении статуса постоянного члена БРИКС. Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития, в то время как Аргентина может подключиться к НБР уже в августе этого года. Из недавнего — Гондурас подал запрос на вступление в банк БРИКС. Все эти страны — потенциальные кандидаты на присоединение к БРИКС. Они не только обладают достаточным экономическим весом, но соответствуют и другим критериям, таким как проведение независимого политического курса, весомая роль в региональных процессах, ресурсный и промышленный потенциал, развитая инфраструктура. При этом сами страны БРИКС не стремятся руководствоваться какими бы то и было искусственными критериями и каждое государство, проявившее интерес к объединению, считают важным.

Политика Запада в отношении БРИКС продолжает оставаться непоследовательной. Попытки США изолировать весь мир от России и ее партнеров экономическими средствами тщетны. Политическая воля будет посильнее всех барьеров. Цели и ценности БРИКС созвучны большинству стран мира. А значит, рано или поздно его расширению быть.

Автор — эксперт клуба «Валдай», начальник Управления развития многосторонних стратегических проектов НИУ ВШЭ



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