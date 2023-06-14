Моторное масло для Haval за год подорожало на 30%

На российском рынке за прошедший год отмечены различные тенденции изменения стоимости оригинальных моторных масел, сообщают 14 июня эксперты маркетингового агентства НАПИ.

После того как в России весной 2022 года резко увеличилась стоимость комплектующих и расходников для автомобилей всех брендов, некоторым производителям спустя год всё же удалось сохранить ценники на прежнем или более низком уровне.

Например, отмечают эксперты, в мае 2023 года стоимость оригинального моторного масла для автомобилей Lada снизилась на 6,8% по сравнению с маем 2022-го. Почти столько же (6,7%) сбавили в цене оригинальные расходники для Geely.

Тем не менее не все производители смогли сбалансировать стоимость расходников. Например, в мае 2023-го масло для китайских автомобилей Haval стоило на 27,9% дороже, чем годом ранее. Кроме того, с мая 2022 года в цене прибавило 17,9% моторное масло для Changan.

Автосервисы начали испытывать сложности с деталями для новых китайских автомобилей, рассказали 14 июня «Известиям» представители отрасли. Некоторых комплектующих нет вовсе, а имеющиеся могут не подойти — производители не всегда сообщают об изменениях в конструкции.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50–60% от необходимого объема. При этом еще один собеседник издания указал, что по маркам, которые привезены в Россию давно, детали есть.