Реклама
Прямой эфир
Мир
Парламент Ливана в 12-й раз не смог избрать главу государства
Мир
Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Авто
В 2024 году начнутся поставки электромотоциклов Aurus Merlon
Авто
Беспилотные грузовики запущены по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву
Мир
Источники заявили о шантаже Армении со стороны США в связи с Карабахом
Общество
Глава МЧС РФ отнес разрушение Каховской ГЭС к ЧС федерального уровня
Мир
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Армия
В Минобороны РФ заявили о потере ВСУ 7,5 тыс. военных с начала июня
Политика
Политолог заявил о поиске НАТО предлога для отказа Украине в членстве
Экономика
Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
Общество
В России сократилось количество фальсифицированных лекарств
Экономика
«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Моторное масло для Haval за год подорожало на 30%

НАПИ: моторное масло для автомобилей Haval за год подорожало на 27,9%
0
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российском рынке за прошедший год отмечены различные тенденции изменения стоимости оригинальных моторных масел, сообщают 14 июня эксперты маркетингового агентства НАПИ.

После того как в России весной 2022 года резко увеличилась стоимость комплектующих и расходников для автомобилей всех брендов, некоторым производителям спустя год всё же удалось сохранить ценники на прежнем или более низком уровне.

Например, отмечают эксперты, в мае 2023 года стоимость оригинального моторного масла для автомобилей Lada снизилась на 6,8% по сравнению с маем 2022-го. Почти столько же (6,7%) сбавили в цене оригинальные расходники для Geely.

Тем не менее не все производители смогли сбалансировать стоимость расходников. Например, в мае 2023-го масло для китайских автомобилей Haval стоило на 27,9% дороже, чем годом ранее. Кроме того, с мая 2022 года в цене прибавило 17,9% моторное масло для Changan.

Ввоз и ныне там: дилеры просят продлить условия параллельного импорта запчастей
Поставки продукции более 100 торговых марок могут прекратиться с 1 сентября

Автосервисы начали испытывать сложности с деталями для новых китайских автомобилей, рассказали 14 июня «Известиям» представители отрасли. Некоторых комплектующих нет вовсе, а имеющиеся могут не подойти — производители не всегда сообщают об изменениях в конструкции.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50–60% от необходимого объема. При этом еще один собеседник издания указал, что по маркам, которые привезены в Россию давно, детали есть.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023