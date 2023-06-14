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«Сбер» принял Политику ответственного финансирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Сбер» утвердил Политику ответственного финансирования, которая содержит описание механизма оценки ESG-рисков и принятия решений о финансировании. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Политика вводит пять уровней ESG-риска, описывает процедуры оценки и инструменты управления каждым из них. Согласно Политике, «Сбер» ограничивает финансирование ряда видов деятельности, которые несут неприемлемый для банка ESG-риск. Среди них ломбарды, микрофинансовые организации, политическая деятельность, добыча асбеста и некоторые другие», — отметил Ведяхин.

По данным пресс-службы банка, в Политике «Сбера» говорится о миссии и принципах ответственного финансирования, а также о дифференцированных мерах реагирования на риски. Кроме того, в документе представлена информация об устойчивых кредитных продуктах и нефинансовых ESG-продуктах.

Отмечается, что во время разработки Политики специалисты учитывали как российский опыт, так и международный: например, было проанализировано более 50 аналогичных документов, принятых международными банками и банками развития.

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