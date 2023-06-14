Двое мужчин изнасиловали туристку на острове Крит и сняли на видео

На греческом острове Крит в номере отеля два молодых человека изнасиловали туристку из Великобритании и засняли происходящее на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

24-летняя британка, имя которой не называется, приехала на отдых в город Ретимно. Вечером она выпивала в номере своего отеля с двумя 19-летними парнями. Девушка сообщила полиции, что они воспользовались ее пьяным состоянием и надругались над ней. Также она рассказала, что молодые люди сняли происходящее на видео.

Как отмечает издание, подозреваемых задержали местные правоохранители, а девушка отправлена на сдачу анализов для судмедэкспертизы.

Ранее, 25 мая, студентка одного из вузов Москвы написала заявление в полицию на своего отца, обвинив его в изнасилованиях, которые продолжались много лет.