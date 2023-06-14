Гаврилов предупредил о жестком ответе на любые атаки Украины на ЗАЭС

Россия продолжит жестко отвечать на любые атаки со стороны Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чреватые возникновением ядерной катастрофы в Европе. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов в среду, 14 июня, на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он напомнил, что ранее Москва неоднократно предупреждала международное сообщество о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытаться провести десантную операцию по захвату ЗАЭС. В этих целях ими был подготовлен специальный отряд в количестве до 150 человек и до 30 моторных лодок, уточнил Гаврилов.

«На подконтрольном Киеву правом берегу водохранилища за последние два месяца отмечалось увеличение количества быстроходных десантных высадочных средств ВСУ», — заметил дипломат, добавив, что силы Росгвардии, отвечающие за обеспечение безопасности атомной электростанции, каждый день отражают до 10 атак на нее со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Гаврилов также указал на то, что рекомендации МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые Россия и так осуществляет и продолжит осуществлять.

«Намерены и впредь обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и поддерживающему его коллективному Западу их нарушать», — сказал дипломат.

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила о жестком ответе РФ на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники объекта и члены их семей.

30 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета безопасности ООН, отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. А в начале мая Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.