Врач-невролог назвала причины для введения пациента в искусственную кому

Введение пациента в искусственную, или медикаментозную, кому необходимо для получения дополнительных сил и времени на борьбу с заболеванием, это энергосберегающий режим. Об этом в среду, 14 июня, рассказала врач-невролог Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ольга Хегай.

«Базируется концепция искусственной комы на том, что она вызывает торможение работы подкорки: выключает рефлексы, чувство боли, урежает дыхание, сердцебиение, снижает температуру тела. Эти процессы требуют много энергии, кислорода», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, такие меры предпринимаются с целью снизить скорость метаболизма в тканях и, как следствие, уменьшить потребность в кислороде. Это необходимо для того, чтобы предупредить необратимые некрозы в головном мозге, добавила Хегай.

Как утверждает эксперт, из искусственной комы выводят так же, как из обычной. Но стандартов по тому, когда именно человек должен быть выведен из комы, нет. Врачи оценивают состояние больного и делают попытки постепенного отключения его от ИВЛ, объяснила врач.

По словам Хегай, в отличие от естественной комы искусственную можно контролировать. Она указала на то, что естественную кому принято делать на травматическую (повреждение нейронов) и нетравматическую, причиной которой является системной заболевание. Она рассказала, что, если пациент впал в нетравматическую кому и находится в ней трое суток, у него больший шанс из нее выйти, чем у человека, который находится в ней дольше. В случае травматической комы срок составляет 28 дней.

В октябре 2022 года главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предупредил о риске впасть в кому из-за приема успокоительных настоек. По словам специалиста, из-за содержания в настойках спирта при постоянном приеме развиваются все негативные эффекты, связанные с употреблением алкоголя. Он отметил, что снотворные или седативные препараты только усиливают их.