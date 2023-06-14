Балицкий попросит Путина поддержать его на выборах главы Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий собирается обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах главы региона. Об этом заявил сам Балицкий 14 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Да, я буду готов. Я буду обращаться к президенту с просьбой поддержать меня. И очень рассчитываю на его поддержку», — сказал он ТАСС.

4 октября 2022 года Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Запорожской области Балицкого. В то же время были определены главы других регионов в связи с их вхождением в состав Российской Федерации. Так, врио главы Херсонской области стал Владимир Сальдо, Донецкой Народной Республики (ДНР) — Денис Пушилин, Луганской Народной Республики (ЛНР) — Леонид Пасечник.

Эти регионы вошли в состав РФ 30 сентября после проведенных референдумов, которые были организованы с 23 по 27 сентября.