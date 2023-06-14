Внук Шарля де Голля допустил свой визит в Крым

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер допустил, что посетит Крым. Об этом он заявил 14 июня.

По словам общественного деятеля, до визита на полуостров он намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), если позволит его календарь, а также во втором саммите Россия – Африка.

«Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге, и саммите Россия – Африка, который пройдет в июле», — рассказал он «РИА Новости» о планах поездок в Россию.

Говоря о планах посетить Крым, он сказал, что допускает поездку «возможно, позже».

Весной Пьер де Голль указал, что Париж должен проводить более независимую политику и отказаться от двуличных действий по отношению к Москве. По мнению общественного деятеля, Франция должна стать более независимой, как это было во времена его деда.

В феврале он принял участие в торжествах в Волгограде, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Тогда де Голль выразил восхищение патриотизмом и верой россиян.