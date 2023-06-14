Смертность от рака в России снизилась на 4,6%

Показатель смертности от новообразований в России за четыре года снизился на 4,6%, заявила 14 июня вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова во время осмотра нового комплекса Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова.

Она отметила, что за последний год количество обследованных онкологических пациентов возросло на 18,1%.

«И, конечно, как следствие <...> это снижение смертности от новообразований: за четыре года — на 4,6% [в России], в Москве — на 11,2%», — сказала Голикова.

Кроме того, она рассказала, что в России за четыре года вырос показатель выявляемости рака на первой и второй стадиях.

«По России: [на] 5,1% лучше [выявляемость] <...> в Москве эти показатели кратно лучше», — добавила вице-премьер.

Ранее, 7 июня, онколог Александр Серяков заявил, что сигареты и алкоголь повышают риск опухолей мозга на 30%.

В конце мая заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины Корней Тевс рассказал «Известиям», что травма груди, курение и ожирение могут привести к появлению рака молочной железы.