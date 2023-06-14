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Американист оценил вероятность объявления импичмента Байдену

Американист Домрин: угрожая Байдену импичментом, республиканцы хотят деморализовать его
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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Для объявления импичмента президенту США Джо Байдену нужно две трети голосов в сенате, чего у республиканцев нет. Об этом 14 июня «Известиям» сообщил доктор юридических наук, американист Александр Домрин.

Таким образом он прокомментировал сообщение члена палаты представителей США Лорен Боберт о том, что она внесла в конгресс статьи об импичменте Байдену из-за его неспособности обеспечить безопасность южных границ страны.

«Должна быть поддержка комитета, дальше поддержка руководства Республиканской партии в палате представителей. Дальше, по сути, для того, чтобы объявить импичмент, достаточно простого большинства в палате представителей. В палате представителей пусть небольшое, но большинство есть у республиканцев. А дальше что? А дальше ничего, потому что импичмент не останавливается в палате представителей. Дальше должно последовать отрешение от должности, оно происходит уже в сенате. В сенате для этого нужно две трети голосов, которых у республиканцев нет», — сказал Домрин.

Американист назвал эти угрозы Байдену сотрясанием воздуха, попыткой его деморализовать, а также попыткой «выпить у него побольше крови накануне президентских выборов 2024 года».

При этом собеседник «Известий» считает, что обвинения американского лидера в том, что он не обеспечивает безопасность южных границ США, обоснованы.

«Если [экс-президент США Дональд] Трамп пытался построить забор на границе с Мексикой, то демократы фактически границу открыли для того, чтобы за них благодарные мексиканцы и прочие латиноамериканцы, которые через Мексику бегут в Соединенные Штаты, проголосовали», — заключил Домрин.

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После этого Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам.

Теперь администрация Байдена ужесточает политику в отношении мигрантов. Для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизуют войска, на границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии.

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