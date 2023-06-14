Рогов заявил об использовании Киевом зерновой сделки для закупки оружия

Киевские власти используют вырученные от зерновой сделки средства для закупки оружия. Об заявил в среду, 14 июня, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«От зерновой сделки режим [президента Украины Владимира] Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он подчеркнул, что при этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются.

«Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл», — заключил Рогов.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников. Кроме того, он напомнил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, однако Россия несколько раз продлевала договоренности. По словам Путина, это делается не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки.

Ранее, в мае, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней.