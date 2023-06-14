Волна половодья начнется на реке Лене в Якутии в ближайшие часы

В Якутии на реке Лене на участке Витим – Пеледуй в ближайшие часы должна начаться вторая волна половодья. Уровень воды может подняться до 2,8 м.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в Якутском УГМС, речь идет о пределах Ленского района. В Олекминском районе формирование максимальных уровней второй волны паводка прогнозируется с 17 по 21 июня. Уровень воды поднимется до 1,5–2 м.

Волна паводка на участке Покровск – Якутск – Кангалассы должна пройти в период с 24 по 27 июня с общим подъемом уровня воды на 1–1,2 м. В УГМС при этом отметили, что максимальные уровни воды второй волны паводка на Лене не достигнут критериев опасных отметок.

ИА SakhaNews, в свою очередь, сообщает, что в северных районах Якутии в ночь на 14 июня выпал снег. Неблагоприятные погодные явления фиксировались в поселках Оленек и Тикси, поселке Нимныр в Алданском районе, Амгу, а также городе Удачный на западе Якутии. В Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах температура ночью опускалась до –2 градусов.