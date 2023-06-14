Лукашенко рассказал о своем ответе украинской делегации на предложение о мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решительно отказался от проведения переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Об этом он заявил в среду, 14 июня, в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Лукашенко, он приехал во Львов на переговоры, где присутствовал начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов. Выяснилось, что о встрече узнали США, после чего начались «трения», добавил он.

«Они [власти Украины] нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — сказал Лукашенко.

Кроме того, в интервью белорусский лидер также заявил, что Минск вступит в конфликт на Украине, если против страны будет совершена агрессия. Он допустил скорое завершение украинского кризиса. По словам Лукашенко, к этому уже есть большие предпосылки.

Ранее, 8 июня, президент Белоруссии заявил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение других государств. Лукашенко отметил, что Запад «зацепился» за Украину, чтобы «подмять» Россию, и призвал остановить конфликт.

До этого, 18 мая, белорусский лидер напомнил, что РФ весной прошлого года была готова заключить мирный договор с Украиной. Он также подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, нацелены на недопущение каких-либо переговоров.

Последний раунд переговоров прошел во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года, они продлились около трех часов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.