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В ТМХ заявили об ошибочном включении «Метровагонмаша» в санкционный список США

Трансмашхолдиг: «Метровагонмаш» ошибочно включен в санкционный список США
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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АО «Метровагонмаш» (входит в Трансмашхолдинг, ТМХ) ошибочно включено государственным департаментом США в санкционный список, сообщили в пресс-службе ТМХ «Известиям» 14 июня.

Там уточнили, что предприятие было добавлено американскими властями в такой перечень как «участвующее в производстве военной техники».

«Данное включение является ошибочным, поскольку «Метровагонмаш» не участвует в производстве какой-либо военной продукции. Предприятие специализируется на изготовлении продукции исключительно гражданского назначения: вагонов для метрополитенов, рельсовых автобусов и запасных частей, а также на капитальном ремонте, модернизации и сервисном обслуживании этой продукции», — подчеркнули в пресс-службе.

В ТМХ добавили, что компания изучает возможности обращения в компетентные органы США с целью исключения из санкционного списка.

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Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при минфине на своем сайте заявило о добавлении российского производителя вагонов в соответствующий список еще 19 мая 2023 года. Тогда же министерство сообщило о расширении списка антироссийских санкций в отношении физических лиц.

Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, решение о которой было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострившейся ситуации из-за обстрелов со стороны украинских сил. В том числе Евросоюз ввел 10 пакетов санкций.

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