Жителя Приамурья осудят за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Жителя Тындинского муниципального округа Амурской области ждет суд по обвинению за нарушение ПДД, которое повлекло гибель пяти человек, а также в незаконном обороте наркотиков. Среди погибших было двое детей.

Как уточняет ИА PriamurMedia со ссылкой на СУ СКР по Амурской области, 28 августа 2022 года 42-летний житель поселка Уркан, находясь в состоянии опьянения, за рулем грузовика Mitsubishi Fuso двигался по трассе Чита — Хабаровск в направлении Хабаровска.

На территории Шимановского района он выехал на встречную полосу и столкнулся там с легковым автомобилем Toyota Funcargo. Амурская служба новостей уточняет, что в легковушке находились шесть человек, пять из них погибли на месте — мать, отец, двое детей 6 и 11 лет и их знакомый. Еще один пассажир существенно не пострадал.

Позже в гараже у обвиняемого нашли 169 бутылок с наркотическим веществом, которые он изготовил месяцем ранее. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее, 6 июня, сообщалось о столкновении легкового автомобиля BMW и пассажирской «Газели» в Ингушетии. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе трое детей.