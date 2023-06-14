Карантин по бешенству ввели в трех селах Омской области

Бешенство обнаружили в трех селах Омской области. На территориях введен карантин.

По данным ИА «Омскрегион», в селе Ульяновка Омского района обнаружена больная лиса. Специалисты Россельхознадзора проводят мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции. Кроме того, в селе Юрьево Кормиловского района бешенство диагностировали у особи крупного рогатого скота. В деревне Интенис Саргатского района вирус обнаружили у собаки.

Территория Омской области считается неблагополучной по бешенству. ИА «Город55» уточняет, что с начала года зарегистрировано 24 очага заболевания. В 2022 году было выявлено только пять очагов бешенства.

8 июня карантин по бешенству был введен в Пильнинском округе Нижегородской области. Заболевание выявили на территории села Мамешево.