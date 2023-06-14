В Сочи из-за разлива реки затопило дома, власти закроют пляжи

Ливень, прошедший утром 13 июня в Сочи, вызвал резкий подъем уровня воды в реке Мацесте, подтоплены дома, власти нескольких районов Краснодарского края временно закрыли пляжи.

Подтопление произошло в 04:00. По данным регионального МЧС, подтоплены цокольные помещения и помещения на первых этажах, также поврежден газопровод.

Подтопление коснулось в основном Хостинского микрорайона Сочи. Из-за стихии упали деревья, они повредили автомобили и ограждения.

В администрации города-курорта заявили, что жертв и пострадавших в результате выхода из берегов реки Мацесты нет. В Сочи действует штормовое предупреждение.

Проводится ликвидация последствий ЧС, на месте работают 55 спасателей и 17 единиц техники.

Корреспондент «Известий» Мария Матвиенко показала кадры работы специалистов, а также поговорила с очевидцами потопа. По их словам, вода стремительно начала подниматься около четырех утра, что и привело к выходу из берегов реки.