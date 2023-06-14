На северо-западе Москвы найден снаряд времен ВОВ

На северо-западе Москвы найден снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 14 июня, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Снаряд был обнаружен в районе дома 5, корпус 1, по 3-й Хорошевской улице.

Сейчас это место оцеплено, ожидается прибытие оперативных служб.

Ранее, 4 мая, в Подмосковье нашли ручную гранату и артиллерийский снаряд времен ВОВ, спасатели обезвредили боеприпасы. Отмечалось, что с начала года работники Мособлпожспаса обезвредили в Московской области 30 боеприпасов времен ВОВ.