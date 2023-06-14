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Парламент Ливана в 12-й раз не смог избрать главу государства

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Фото: Global Look Press/Marwan Naamani
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Депутаты однопалатного парламента Ливана в среду, 14 июня, не смогли в 12-й раз избрать главу государства. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

В штаб-квартире парламента в столице Ливана Бейруте присутствовали 128 депутатов, чтобы избрать президента республики.

Как отмечается в материале, два лидера — Джихад Азур, занимавший должность министра финансов в 2005–2008 годах, и лидер христианской партии «Аль-Марада» Сулейман Тони Франжье — не набрали необходимое число голосов в первом туре.

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Азур получил 59 голосов, Франджье — 51, остальные голоса были распределены между другими кандидатами.

Согласно конституции страны, президент Ливана должен быть избран минимум двумя третями голосов парламента. Если кандидат проходит в следующий тур, ему необходимо набрать 50% голосов парламентариев и еще один голос.

Это не первый случай подобного политического кризиса в стране. В прошлый раз Ливан с мая 2014 года по октябрь 2016-го был без лидера страны и президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.

Ранее, 11 июня, в эфире телеканала CBS аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер спрогнозировал исход будущих выборов американского лидера. По ее словам, президентские выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда действующий американский лидер Джо Байден победил предыдущего президента Дональда Трампа, пытавшегося переизбираться на второй срок.

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