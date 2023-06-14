ФГУП НАМИ выкупил завод Bosch в Самаре

Подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ» выкупил бывший завод немецкой компании Bosch по производству систем ABS и ESP, расположенный в Самаре, сообщает пресс-служба института 14 июня.

В июне НАМИ заключил сделку по приобретению 100% долей предприятия «Роберт Бош Самара». По словам представителей института, Минпромторг совместно с НАМИ собирается продолжить выпуск электронных систем безопасности для транспорта на площадке, ранее принадлежавшей немецкому производителю.

Производство систем ABS и ESP возобновится в 2024 году, а в 2025-м завод в Самаре выйдет на проектные мощности.

Всего на заводе «Роберт Бош Самара» работали 107 сотрудников. По словам НАМИ, их рабочие места в будущем будут сохранены на реорганизованном предприятии.

25 апреля президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что у итальянских компаний нет планов покидать российский рынок, несмотря на возникающие сложности в работе. Торрембини отметил, что некоторые итальянские компании уменьшили число сотрудников, но «никто не покинул Россию».