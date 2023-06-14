Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоитой. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны. В ходе него обсуждалась актуальная тематика двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес для двух стран.

«Ассими Гоита поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 марта, в отчете британской компании Economist Intelligence Unit (EIU) отмечалось, что поддержка России среди развивающихся стран выросла с момента начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Помимо Китая, который остается самой значительной страной среди 33% государств мира, поддерживающих Россию, в нее вошли и другие развивающиеся страны, в частности Южная Африка, Мали и Буркина-Фасо.

До этого, 20 марта, Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка.

В июле прошлого года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что в основе отношений Москвы с африканскими партнерами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества».