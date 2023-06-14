В МГУ оценили шансы Египта на вступление в БРИКС

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в среду, 14 июня, в беседе с «Известиями» оценил шансы Египта на вступление в БРИКС.

По его словам, вопрос заключается не столько в желании Египта, сколько в желании членов «пятерки» расширять объединение.

«Достаточно много уже государств на разных уровнях заявляло о желании присоединиться к странам БРИКС. Довольно примечательно, что буквально вчера даже президент Франции [Эммануэль] Макрон просился на саммит БРИКС — понятно, что не с точки зрения презентовать постоянное членство, но с точки зрения того, что внимание к этому объединению безусловно растет, растет гораздо быстрее, чем еще недавно», — сказал Коньков.

Политолог заметил, что сегодня много государств, которые ранее рассматривались как активные участники западноцентричных проектов, проявляют интерес к БРИКС как к альтернативном формату регулирования современного миропорядка.

«Главное здесь — чтобы сами стороны «пятерки» определились с тем, как расширять и нужно ли расширять объединение в будущем, постольку поскольку к этому достаточно много разных оценок и в экспертном сообществе, и среди политиков и определенности сейчас нет. Поэтому то, что будут подаваться заявки, это симптоматично, но решения до выработки явных критериев, наверное, пока не будет», — заключил Коньков.

Ранее в этот день посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил ТАСС, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, Египет интересует то, что страны БРИКС занимаются переводом торговли на альтернативные валюты.

Днем ранее издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

По словам доктора политических наук, доцента факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, Запад хочет сделать БРИКС менее сильной организацией, для этого Вашингтон мечтает внедрить туда своих союзников. Он не исключил, что США будут внедрять туда ряд западноевропейских стран или своих союзников в Азии, для того чтобы, во-первых, они там отстаивали проамериканскую позицию, во-вторых, блокировали слишком сильные и антиамериканские инициативы России и Китая.

6 июня бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс заявил, что введение странами БРИКС собственной валюты окажется непреодолимой катастрофой для доллара.

До этого, 2 апреля, эксперт Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.