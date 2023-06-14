Дом Худояровых отремонтируют в Нижнем Тагиле

Мэрия Нижнего Тагила направит 2,5 млн рублей на разработку проекта по ремонту и сохранению Дома Худояровых. В здании располагается музей подносного промысла.

Деревянное двухэтажное здание было построено не ранее чем в 1843 году. Дом принадлежал семье художника по росписи на металле Исаака Худоярова. Музей в здании открылся в 1991 году. Сейчас дом входит в состав музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и признан объектом культурного наследия, пишет «ТагилСити.ру».

Подрядчику предстоит разработать научно-проектную документацию для сохранения здания. Исполнитель должен создать эскизный проект, разработать смету и провести специальную экспертизу. На выполнение работ с момента заключения контракта отводится 160 дней.

Историко-архитектурный облик дома должен быть сохранен. В рамках реконструкции может быть проведена зачистка древесины и ремонт убранства, в том числе ставней и дверных проемов.