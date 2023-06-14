Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 3,8 тыс. га

В Красноярском крае за последние сутки ликвидировали 13 возгораний в лесах на площади 82 га. Потушены пожары в Енисейском, Богучанском, Большемуртинском, Бирилюсском, Казачинском, Мотыгинском, Шушенском, Дзержинском районах и в Тюхтетском муниципальном округе.

С огнем вели борьбу порядка 420 человек, 34 единицы техники и 20 воздушных судов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На данный момент специалисты краевого Лесопожарного центра пытаются справиться с возгораниями в лесах Казачинского, Туруханского и Енисейского районов. Площадь пожаров составляет 3,8 тыс. га.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что на юге и в центре Амурской области отменили особый противопожарный режим. Режим с сегодняшнего дня перестал действовать в 21 муниципалитете. Однако продолжает действовать в Зейском и Тындинском округах, Зее, Тынде, Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском и Селемджинском районах.