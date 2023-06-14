Обвиняемый в 60 убийствах киллер Гагиев решил жениться в СИЗО

Обвиняемый в 60 убийствах Аслан Гагиев, также известный как Джако, планирует жениться в СИЗО. Об этом стало известно 14 июня во время судебного заседания.

Гагиев уже подал заявление, чтобы возлюбленная могла приходить к нему на свидания. Личность избранницы киллера неизвестна.

Ожидается, что сегодня, 14 июня, в Южном окружном военном суде Джако будет давать показания.

По данным следствия, Гагиев создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Как считает следствие, члены группировки убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней и бизнесменов.

Судебный процесс над Джако и его сообщниками длится пять лет. Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года.